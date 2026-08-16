Este domingo, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Acuario para este domingo

Hoy conviene que reconozcas que a veces eres excesivamente cauto y eso hace que los demás no te aprecien como mereces. No seas tan tímido: tienes muchas fortalezas y debes resaltarlas cuanto antes.

¿Cómo le irá en el amor a Acuario, según el horóscopo?

Hoy, Acuario gozará de buena suerte en el amor; una conversación espontánea puede encender la chispa y la compatibilidad está especialmente favorecida con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Acuario este domingo?

Acuario, hoy tu suerte en el trabajo crece si abandonas la excesiva cautela. Muestra sin timidez tus fortalezas y toma la iniciativa: así serás mejor valorado y se abrirán oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Acuario

Como Acuario, cuida tu salud con rutinas flexibles de ejercicio, buena hidratación y descanso; reduce el estrés con actividades creativas y sociales y no olvides los chequeos preventivos.

Consejos de hoy para Acuario

Da hoy un paso más allá de tu cautela. Habla un poco más y muestra iniciativa. Elige tres fortalezas y úsalas en tu primera tarea.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.