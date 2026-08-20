La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta jueves, aquellos nacidos bajo el signo de Tauro tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Tauro para este jueves

Los nacidos bajo tu signo suelen disfrutar del riesgo. Tal vez por eso sientas que es momento de dar un vuelco a tu relación. Si en el camino apareció alguien que te atrae, no te cierres a la posibilidad de una aventura. Ya habrá tiempo para decisiones drásticas. Por ahora, déjate llevar y permite que todo fluya.

El horóscopo del día para Tauro (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Tauro, hoy el amor fluye con serenidad y cercanía; un gesto cálido podría fortalecer un vínculo especial. Compatibilidad destacada con Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este jueves?

Tauro, tu suerte laboral crece al disfrutar del riesgo medido: atrévete a un pequeño giro profesional y deja que todo fluya, sin decisiones drásticas por ahora.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro, protege tu salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada sin excesos, buena hidratación, sueño reparador y ejercicio moderado como caminar o yoga; evita la terquedad ante molestias, haz chequeos periódicos y busca contacto con la naturaleza para reducir el estrés.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Tauro

Atrévete un poco hoy. Evita decisiones drásticas. Déjate llevar y fluye.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.