Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Eladio, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Eladio fue abad del monasterio de Agali y obispo de Toledo, destacado por su caridad. San Eladio fue una figura destacada en la historia de Toledo, en Hispania. Inicialmente, se ocupó de los asuntos públicos en el palacio real, lo que demuestra su compromiso con el servicio a la comunidad y su capacidad de liderazgo en tiempos de necesidad. Posteriormente, San Eladio se convirtió en abad del monasterio de Agali, donde continuó su labor de servicio y dedicación a la vida religiosa. Su papel como abad le permitió influir en la vida espiritual de sus contemporáneos y fomentar la práctica de la caridad entre sus seguidores. Finalmente, San Eladio fue elevado al obispado de Toledo, donde se destacó por su ejemplo de caridad y su dedicación a la comunidad. Su legado perdura como un símbolo de fe y altruismo en la historia de la Iglesia en Hispania. Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 18 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Francisco Régis Clet, un misionero del siglo XIX conocido por su dedicación y sacrificio en la evangelización. Su vida es un ejemplo de fe y compromiso, inspirando a muchos en la actualidad.Entre los beatos que se conmemoran ese día se encuentra Juan de Fiésole Angélico, un destacado artista del siglo XV, cuyas obras han dejado una huella perdurable en la historia del arte religioso. También se recordará a la Beata Gertrudis Comensoli, del siglo XX, quien dedicó su vida a la educación y el servicio a los más necesitados.Además, se celebrarán las festividades de San Teotonio, San Sadoth y compañeros, San Tarasio y varios beatos como Guillermo Harrington y Jorge Kaszyra. Cada uno de estos santos y beatos representa un legado de fe y virtudes que continúan inspirando a los fieles en su camino espiritual.