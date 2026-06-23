El dólar canadiense cotiza a 12.29 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 23 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.40%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.29 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

En el mercado del dólar canadiense, la cotización subió 0.17% en la última semana, pero en el último año registró una variación de -7.81%, indicando una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: hubo 6 jornadas de retroceso y 4 de avance, con alternancia marcada y sin días planos; aunque cerró con un repunte, la tendencia general fue a la baja.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.43%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.39%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que se sitúa en 1. Esto indica que ha experimentado un incremento respecto a los días anteriores. La recuperación en su valor podría estar influenciada por factores económicos favorables en el país.

En contraste, si el dato 1 fuera negativo, la tendencia del Dólar canadiense podría implicar una depreciación frente a otras monedas, lo que podría generar inquietud en los mercados. Sin embargo, la estabilidad actual sugiere confianza en la salud económica del país.

El aumento en la cotización del Dólar canadiense podría reflejar un fortalecimiento de la economía local y una mayor confianza por parte de los inversores.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".