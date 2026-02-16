El euro cotiza a 20.35 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 16 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.42% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.4 pesos y un mínimo de 20.39 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.25%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.39%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo cuatro aumentos. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha sido más significativa que los intentos de recuperación. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.3 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.09%, es menor que la volatilidad anual del 9.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha subido en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que indicaría una debilidad del Euro frente a otras divisas. En general, la tendencia actual refleja un optimismo en la economía europea. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.