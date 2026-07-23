Este jueves, 23 de julio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.942 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.49%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.95 pesos y un mínimo de 19.84 pesos.

La cotización del euro mostró en la última semana un leve avance de 0.04%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.81%, reflejando estabilidad reciente y una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró un comportamiento lateral y volátil: 5 alzas y 5 bajas, sin jornadas estables, con cierre final al alza pero sin variación neta relevante.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.21%, indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 5.58%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte se ha sostenido en los últimos días, reflejando un contexto favorable para la moneda europea.

Sin embargo, la tendencia podría estar sujeta a cambios dependiendo de factores económicos globales. A pesar del crecimiento actual, los inversores deben estar atentos a posibles fluctuaciones que podrían alterar esta trayectoria positiva.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.