La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 2 de enero de 2026 en México es de 17.95 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.18% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.01 pesos y un mínimo de 17.99 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.24%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.49%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos. Sin embargo, también se registraron dos aumentos y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de la predominancia de caídas, el Dólar no ha mantenido una dirección clara y podría estar influenciado por factores externos.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 18 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.91%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que los inversores están confiando en la moneda en este momento.

En contraste, los días anteriores habían mostrado una ligera fluctuación, pero la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos recientes que han generado optimismo entre los comerciantes.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar podría reflejar una mayor estabilidad económica y confianza en el futuro inmediato.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".