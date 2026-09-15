El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

El dólar canadiense presenta una cotización de 12.34 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 15 de septiembre de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.82%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.35 pesos y un mínimo de 12.33 pesos.

El Dólar canadiense avanzó 0.86% en la última semana, pero retrocedió -6.08% en el último año, lo que sugiere una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró alta volatilidad con alternancia de retrocesos y avances, dos rachas de caídas consecutivas en la parte media y un cierre con dos subidas seguidas que compensaron parte de las pérdidas, dejando un balance casi plano.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.19%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.24%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en comparación con los días anteriores, durante los últimos dos días consecutivos. Este incremento sugiere una recuperación en su valor frente a otras monedas.

La estabilidad económica y las proyecciones favorables podrían estar impulsando esta tendencia al alza y generando confianza entre los inversores. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles fluctuaciones en el mercado que puedan influir en esta situación.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.