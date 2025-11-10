La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 10 de noviembre de 2025 en México es de 18.4 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.32% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.47 pesos y un mínimo de 18.44 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.34%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de una ligera caída y una posterior estabilización. A pesar de algunas fluctuaciones, la tendencia general indica un fortalecimiento de la moneda.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 18.3 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.49%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.96%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están confiando más en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda.En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que podría reflejar una falta de confianza en la economía. En general, la tendencia positiva del Dólar sugiere un fortalecimiento en su posición en el mercado.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.