El dólar canadiense cotiza a 12.22 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 26 de agosto de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.17%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.26 pesos y un mínimo de 12.25 pesos.

El Dólar canadiense retrocedió levemente en la última semana (-0.44%) y registra una caída más pronunciada en el último año (-6.81%), lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense presentó sesgo bajista: 6 caídas y 4 avances, sin jornadas estables; comenzó con dos retrocesos, tuvo un breve repunte a mitad de periodo y cerró con dos descensos.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 2.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 6.31%.

La tendencia de la cotización del Dólar canadiense hoy muestra un comportamiento positivo, ya que el dato de 2 indica que ha habido un incremento respecto a los días anteriores. Este aumento sugiere una mejora en la percepción del Dólar canadiense en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que la fortaleza del Dólar canadiense puede estar vinculada a factores económicos favorables, como un crecimiento estable en el sector exportador o una política monetaria que refuerce la confianza en la moneda.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas por la CNBV; verifica que el establecimiento exhiba su registro y las tarifas vigentes, compara el tipo de cambio con la referencia de Banxico y confirma comisiones e importe neto antes de aceptar. Lleva identificación oficial, solicita y conserva el comprobante, revisa los billetes recibidos y cuenta el efectivo discretamente dentro del local, nunca en la vía pública.

para finalizar, evita cambiar dinero en la calle o con intermediarios informales y desconfía de ofertas con tipos “demasiado buenos”. Realiza operaciones por montos moderados, usa cajeros de bancos dentro de sucursales si necesitas efectivo, protege tu PIN y traslada el dinero de forma discreta; si notas presión o irregularidades, cancela la operación y repórtala a la autoridad o a Profeco.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.