En la última semana, la cotización entre el euro y la libra esterlina subió +0.16%, pero en el último año cayó -1.57%, señalando debilidad anual con repunte reciente.

Este martes, 28 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8547 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,09%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una ligera tendencia al alza en comparación con los días pasados. Esta mejora sugiere un interés renovado por parte de los inversores en el mercado.

Sin embargo, la variabilidad en su valor indica que la estabilidad aún no se ha alcanzado por completo. Es fundamental seguir monitoreando las fluctuaciones para entender mejor la dirección futura de la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en 1.95%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.61%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.