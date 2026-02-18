Durante el cierre de mercados de este miércoles, 18 de febrero de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.57, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.1% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.59 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.70%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.92%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. a pesar de un ligero aumento en dos ocasiones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 0.53%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía canadiense está en aumento, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la situación financiera del país a corto plazo. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.