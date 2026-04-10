Este viernes, 10 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3639.54 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,16%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.70%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.07%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varios días, aunque también se registraron algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.25%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.38%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 363,954 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 727,908 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,819,770 pesos.