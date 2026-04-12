Este lunes, 13 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a San Hermenegildo, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Hermenegildo, hijo del rey arriano Leovigildo, fue martirizado por negarse a recibir la comunión de un obispo arriano tras convertirse al catolicismo. San Hermenegildo fue un mártir cristiano nacido en Tarragona, Hispania y era hijo de Leovigildo, un rey arriano de los visigodos. Su vida estuvo marcada por su conversión a la fe católica, la cual fue influenciada por san Leandro, obispo de Sevilla. Esta conversión lo llevó a enfrentarse a su propio padre y a las creencias arrianas de su familia. La negativa de San Hermenegildo a recibir la comunión de un obispo arriano provocó su encarcelamiento por orden de Leovigildo. A pesar de la presión y el rechazo familiar, se mantuvo firme en su fe católica, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia religiosa en su época. Finalmente, el día de la fiesta de Pascua, San Hermenegildo fue ejecutado por orden de su padre, quien lo degolló. Su martirio es recordado como un acto de valentía y fidelidad a la fe y su legado perdura en la historia de la Iglesia católica. Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 13 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Carádoco, un santo del siglo XII conocido por su vida de dedicación y servicio. Junto a él, se conmemora a la Beata Ida de Boulogne, también del siglo XII, quien es recordada por su compromiso con la fe y la caridad.La celebración incluye a la Beata Ida de Val-des-Roses, del siglo XIII y al Beato Juan Bernardo Scubilión, del siglo XIX, ambos ejemplos de virtudes cristianas y dedicación a la comunidad. Además, se honra a la Beata Margarita de Meldola, del siglo XIV, cuya vida ha inspirado a muchos a seguir el camino de la fe.Por último, se recuerda a San Martín I, papa del siglo VII y a Santo Sabás Reyes, del siglo XX, así como a San Urso de Rávena, del siglo V. Estas festividades representan una rica tradición de veneración a aquellos que han dejado un legado espiritual en la historia de la Iglesia.