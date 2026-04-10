Este viernes, 10 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 726.78876 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,83%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 2.28%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.32% en su cotización. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un notable incremento en varios momentos, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, la tendencia general sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría indicar una recuperación en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.55%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.23%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,678.87 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 145,357.74 pesos y 500 reales tendrá un costo de 363,394.35 pesos.