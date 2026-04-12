Este domingo, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Será un día tranquilo en general, aunque con un toque de ambición en el ámbito laboral. Lograrás establecer un contacto casual con alguien que te resulta muy relevante para alcanzar ciertos objetivos o realizar cambios en tu situación actual. Hoy, las personas de Leo tendrán una suerte especial en el amor, ya que su carisma y energía atraerán a quienes les rodean. Este día, serán especialmente compatibles con los signos de Sagitario, lo que promete momentos apasionados y llenos de conexión emocional. Hoy la suerte en el trabajo sonríe a Leo, ya que se presenta una oportunidad para establecer un contacto casual con alguien clave que puede ayudar a alcanzar sus objetivos y realizar cambios significativos en su situación laboral. Leo debe cuidar su salud manteniendo una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio regularmente y durmiendo lo suficiente. También es importante que beba suficiente agua y evite el estrés, dedicando tiempo a actividades que le gusten. - Mantén la calma y la serenidad durante el día. - Aprovecha las oportunidades de contacto en el ámbito laboral. - Sé proactivo en la búsqueda de cambios en tu situación actual. Conocer lo que los astros tienen reservado puede ser la clave para tomar decisiones más acertadas en el día a día. La predicción del horóscopo ofrece una guía que invita a explorar las posibilidades que el futuro puede traer, convirtiéndose en un ritual diario que no solo informa, sino que también inspira a vivir con mayor intención.