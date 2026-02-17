La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.56 en la sesión de cierre de mercados del martes, 17 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.35% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.62 pesos y un mínimo de 12.59 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.42%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio. a pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere una presión negativa en su valor. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.57%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.14%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá. A medida que la tendencia se mantiene al alza, es probable que los inversores continúen mostrando confianza en el Dólar canadiense, lo que podría influir en futuras decisiones de inversión y comercio. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.