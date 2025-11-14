La cotización del dólar alcanzó los MXN 18.31 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 14 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.04% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.4 pesos y un mínimo de 18.29 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.26%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. sin embargo, también se registraron algunos aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. en general, la estabilidad fue escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.05%, es menor que la volatilidad anual del 9.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia estable del Dólar sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría influir en las decisiones económicas y financieras de los próximos días.

Este aumento en la cotización podría reflejar una mayor confianza en la economía local o cambios en la política monetaria.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.