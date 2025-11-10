Durante el cierre de mercados de este lunes, 10 de noviembre de 2025, el euro alcanzó los MXN 21.25, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.36% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.34 pesos y un mínimo de 21.33 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.23%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 0.88% en su valor.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable caída en la mayoría de los días. sin embargo, se observó un ligero aumento en uno de los días, seguido de una estabilización en algunos momentos. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.56%, es menor que la volatilidad anual del 10.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días.

La tendencia se mantiene favorable, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en su cotización en el futuro.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.