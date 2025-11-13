Durante el cierre de mercados de este jueves, 13 de noviembre de 2025, el euro alcanzó los MXN 21.33, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.51% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.34 pesos y un mínimo de 21.19 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.53%, mientras que en el último año su variación ha sido del -0.69%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, la cotización del euro en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos. sin embargo, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere una volatilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.64%, es menor que la volatilidad anual del 9.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que refuerza la confianza de los inversores.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.