La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 22 de abril de 2026 en México es de 20.31 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.42% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.36 pesos y un mínimo de 20.34 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.89%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en varias ocasiones. Sin embargo, también se han registrado días de retroceso, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia parece ser positiva, aunque con fluctuaciones que podrían afectar la estabilidad a corto plazo. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.34%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.26%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que indicaría una depreciación del Euro frente a otras divisas. La estabilidad en la cotización es crucial para la economía, ya que influye en el comercio y la inversión. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy refleja un clima favorable en el mercado, lo que podría atraer más inversiones y fortalecer la economía europea. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.