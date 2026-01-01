La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 1 de enero de 2026 en México es de 21.15 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.10% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.15 pesos y un mínimo de 21.14 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.72%, indicando una ligera apreciación reciente pero una tendencia a la baja en el largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. Sin embargo, también se han registrado algunos aumentos y periodos de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia negativa parece ser más fuerte, lo que podría indicar un debilitamiento de la moneda en este periodo.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.36%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.