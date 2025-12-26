Durante el cierre de mercados de este viernes, 26 de diciembre de 2025, el dólar canadiense alcanzó los MXN 13.08, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.01% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.10%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -6.84% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento ocasional y una estabilidad momentánea. esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con algunos repuntes que podrían reflejar ajustes temporales en la oferta y demanda.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 0.98%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica del país. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un clima favorable para el Dólar canadiense.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.