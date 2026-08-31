El dólar canadiense presenta una cotización de 12.24 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 31 de agosto de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.26 pesos y un mínimo de 12.26 pesos.

En el mercado del dólar canadiense, la última semana registró un aumento de 2.21%, mientras que en el último año acumula un descenso de 6.48%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense alternó movimientos casi a diario y, pese a varios retrocesos, cerró con leve sesgo alcista frente al nivel inicial.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 2.83%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.25%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este crecimiento sostenido podría ser un indicativo de un ambiente económico favorable para el Canadá, lo que atrae inversiones y mejora la confianza en su moneda.

Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio en las condiciones del mercado que pueda afectar esta tendencia.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".