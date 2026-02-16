La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 16 de febrero de 2026 en México es de 12.6 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.13% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.62 pesos y un mínimo de 12.61 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.67%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.49%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento inicial seguido de varias caídas significativas. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una depreciación del Dólar canadiense en este periodo. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.22%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar impulsando el aumento del Dólar canadiense, lo que podría beneficiar a los exportadores y mejorar la confianza en la economía del país. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre es mejor realizar transacciones en lugares confiables y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes. Mantén un registro de tus transacciones y guarda los recibos para cualquier eventualidad. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.