Durante el cierre de mercados de este viernes, 26 de diciembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 17.88, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.28% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.96 pesos y un mínimo de 17.9 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año su variación ha sido del -12.81%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja, con un total de seis descensos, intercalados con dos aumentos y dos períodos de estabilidad. esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general parece ser negativa.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.93%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.02%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

El análisis de esta tendencia revela que, si se mantiene, podría influir en decisiones económicas y financieras, generando un clima de confianza en el mercado.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.