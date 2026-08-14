El dólar canadiense cotiza a 12.25 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 14 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.12%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.25 pesos y un mínimo de 12.22 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense registró un leve descenso de -0.26% y en el último año acumuló una caída más marcada de -7.06%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense fue volátil: inició con dos caídas, alternó movimientos, encadenó tres alzas a mitad de periodo, retrocedió dos veces y cerró con un repunte, con balance casi neutro.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 6.34%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 3, lo que indica un crecimiento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible mejora en los indicadores económicos relacionados con Canadá.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas favorables y el interés de los inversores sigue en aumento.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.