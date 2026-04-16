El dólar presenta una cotización de 17.24 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 16 de abril de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.09% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.25 pesos y un mínimo de 17.24 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.73%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.47%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en dos ocasiones y manteniéndose estable en una. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque los aumentos indican momentos de recuperación temporal. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.96%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.85%. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.