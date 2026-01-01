La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 1 de enero de 2026 en México es de 18 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.03% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18 pesos y un mínimo de 18 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.40%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.40%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos y solo tres aumentos, mientras que se mantuvo estable en dos ocasiones. Esta dinámica sugiere una posible consolidación de la moneda en un rango más bajo, lo que podría influir en las decisiones económicas a corto plazo.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 18 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.47%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.99%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible mejora en la economía local.

Este comportamiento podría reflejar un fortalecimiento de la demanda del Dólar en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.