El euro cotiza a 21.11 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.20% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.16 pesos y un mínimo de 21.11 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.0085%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.44%. Esta tendencia a la baja refleja un debilitamiento gradual de la moneda en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. La combinación de descensos y aumentos sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja ha predominado.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.80%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se habría reflejado si el dato hubiera sido igual a cero.

En resumen, la tendencia actual del Euro sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.