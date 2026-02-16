La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 16 de febrero de 2026 en México es de 17.15 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.05% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.2 pesos y un mínimo de 17.2 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.92%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles relativamente estables. Esta dinámica sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido de descenso. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.67%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se refleja en un -1 positivo, lo que sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en comparación con los días anteriores. En los últimos días, el Dólar ha mantenido un comportamiento ascendente, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local. Este aumento en la cotización puede influir en las decisiones de inversión y en el consumo de los ciudadanos. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.