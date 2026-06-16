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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este martes, 16 de junio de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.4 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 08.31 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 111 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 9.8 kilómetros, latitud de 13.864° y una longitud de -92.748°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.
Las recomendaciones para la población
Protección Civil informó hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, no usar elevadores y evacuar por rutas señalizadas; además, preparar una mochila de emergencia y revisar gas y electricidad tras el movimiento.