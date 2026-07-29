En el transcurso de este martes, 28 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 03.53 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 134 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.8 kilómetros, latitud de 14.042° y una longitud de -93.205°, según la información preliminar publicada por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades recomiendan mantener la calma: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y permanecer en zonas seguras hasta que termine el movimiento.

Tras el sismo, evacuar por escaleras hacia puntos de encuentro, cortar gas y electricidad si es seguro, no usar ascensores y seguir información oficial por radio o canales verificados.