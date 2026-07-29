En el transcurso de este martes, 28 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 03.35 horas y ha tenido una magnitud de 4.5 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 142 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 13.985° y una longitud de -93.261°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.5 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó hoy que, ante sismos, se recomienda conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; tener mochila de emergencia y atender indicaciones oficiales.