En esta noticia

El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este jueves, 29 de enero de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.6 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 22.06 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 42 km al sur de Crucecita, con una profundidad de 4.3 kilómetros, latitud de 15.386° y una longitud de -96.159°.

Te puede interesar

¡Qué lata! En CDMX, las chelas en bote ya cuestan mucho menos que las Cocas por el IEPS
Terremoto de magnitud 4.6 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).
Terremoto de magnitud 4.6 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

Te puede interesar

Es oficial | El Gobierno de Estados Unidos pedirá entrevistas a extranjeros de esta edad: será requisito oficial para ingresar al país

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

Te puede interesar

Llora Elon Musk tras un golpe bajo a su fortuna: Tesla se desploma, caen las ventas y anuncia el fin de modelos históricos