En el transcurso de este domingo, 4 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Veracruz a las 06.59 horas y ha tenido una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 7 km al noroeste de Oteapan, con una profundidad de 26 kilómetros, latitud de 18.066° y una longitud de -94.682°, según la información preliminar publicada por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.3 en Veracruz: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de medios oficiales y evita el uso innecesario de teléfonos para no saturar las líneas de emergencia. Recuerda que la prevención y la preparación son clave para garantizar tu seguridad.