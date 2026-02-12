En el transcurso de este miércoles, 11 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 13.53 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 43 km al este de Miahuatlán, con una profundidad de 65 kilómetros, latitud de 16.369° y una longitud de -96.192°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y buscar refugio bajo muebles resistentes durante el temblor. Tras el sismo, se sugiere revisar daños estructurales antes de reingresar a los edificios.