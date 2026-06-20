En esta noticia
El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este viernes, 19 de junio de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.4 en la escala de Richter ocasionado en Jalisco a las 16.28 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 325 km al suroeste de Puerto Vallarta, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 19.047° y una longitud de -107.86°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.
Recomendaciones para la población mexicana
Autoridades de protección civil instan a mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores; resguardarse junto a muros estructurales.
Tras el movimiento, recomiendan evacuar con orden por rutas señalizadas, cortar gas y electricidad si es seguro, portar mochila de emergencia y seguir solo información oficial.