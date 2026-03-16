En el contexto de una rigurosa política migratoria implementada por el Gobierno de los Estados Unidos, que ha llevado a miles de migrantes extranjeros a abandonar el país, Donald Trump ha dado a conocer quiénes son los únicos ciudadanos extranjeros que no enfrentarán la deportación. El Presidente estadounidense aclaró que hay ciertos inmigrantes a quienes se les permitirá permanecer en el territorio, siempre que cumplan con determinadas condiciones, como trabajar en el sector agrícola. El anuncio del mandatario norteamericano se produce tras la salida de Elon Musk de la Casa Blanca, luego de haber liderado durante casi medio año el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). A pesar de haber endurecido las medidas en contra de los ciudadanos del exterior que residen ilegalmente en territorio estadounidense, Donald Trump ha realizado algunas excepciones. Fue el propio empresario tecnológico quien días atrás compartió a través de su cuenta oficial en X el video de la conferencia de prensa que brindó el magnate republicano, en el que hizo referencia a los trabajadores extranjeros que llevan más de 20 años en el país residiendo de manera ilegal pero que se desempeñan en el sector agrícola. En este sentido, Trump sostuvo que los granjeros estadounidenses han sido los más perjudicados en el último tiempo y que no sería justo que ciudadanos que han trabajado de maravilla durante tanto tiempo sean echados del país. “¿Personas que llevan aquí 20 o 25 años trabajando de maravilla y el dueño de la granja las adora y se supone que hay que echarlas? No podemos hacerles eso a nuestros agricultores, ni a los establecimientos de ocio, ni a los hoteles. Tendremos que usar el sentido común”, manifestó el Presidente. Una de las formas en que se puede residir cumpliendo con las normativas del Gobierno es como trabajador agrícola, para lo cual es necesario gestionar un documento especial. Particularmente, la categoría de visa que permite laborar en territorio estadounidense como parte del sector agrícola es la H-2A. Este tipo de permiso debe ser solicitado inicialmente por un empleador en Estados Unidos. Quienes deseen encontrar empresas para laborar deberán consultar la página Seasonal Job del Departamento de Trabajo: https://seasonaljobs.dol.gov/jobs. En el buscador, se debe ingresar “visa h2a” o “visa h2b”, donde se detallarán los requisitos y datos de contacto de cada empresa.