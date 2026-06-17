La temporada de ciclones continúa activa, a tal punto que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó sobre la formación del Potencial Ciclón Tropical Uno. Ante ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a la población mexicana, dada la llegada de lluvias intensas, posible caída de granizo e inundaciones en varios estados mexicanos.

Desde el SMN indicaron que actualmente el fenómeno natural se desarrolla cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Esto podría provocar lluvias intensas e inundaciones en algunas zonas del noreste del país.

Reporte del SMN y alerta por lluvias intensas en México Shutterstock

Conoce los detalles del reporte oficial y mantente alerta a las recomendaciones de las autoridades.

Estados de México bajo alerta por posible ciclón tropical

Aunque el centro del sistema permanece sobre territorio estadounidense, su amplia circulación podría extender sus efectos hasta el noreste de México.

Esta mañana se formó el #PotencialCiclónTropical Uno al sur de Texas, Estados Unidos de América. Su circulación genera #Lluvias intensas en #NuevoLeón y #Tamaulipas. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/T7M5RSRCiI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Las autoridades prevén que la nubosidad asociada al fenómeno genere lluvias fuertes, tormentas e incluso posibles inundaciones en Tamaulipas y el oriente de Nuevo León. Ante este escenario, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones.

Alerta del SMN por tormenta tropical

Los especialistas informaron que durante la noche de este martes el sistema se se desplazó sobre las aguas cálidas del Golfo de México, condiciones que favorecieron su fortalecimiento.

De mantenerse esta tendencia, el Potencial Ciclón Tropical Uno podría intensificarse y alcanzar la categoría de tormenta tropical durante el miércoles 17 de junio.

Los pronósticos indican que el sistema continuará avanzando hacia la costa norte del Golfo antes de tocar tierra nuevamente entre el este de Texas y el suroeste de Luisiana durante las primeras horas del jueves.

Posteriormente, al internarse sobre tierra firme, comenzará a perder fuerza gradualmente hasta disiparse por completo durante la madrugada del viernes.