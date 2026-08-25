El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Chiapas a las 07.40 horas este martes, 25 de agosto de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 149 km al suroeste de Huixtla, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.196° y una longitud de -93.456°.

Terremoto de magnitud 4.2 en chiapas, en la escala de richter (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Protección Civil recomendó hoy mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y seguir avisos oficiales durante sismos.