El Gobierno de México anunció un importante apoyo dirigido a los jóvenes que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral, con el objetivo de facilitar su acceso a una oportunidad de empleo.

Ante la próxima apertura de la convocatoria, las personas interesadas en acceder a este beneficio deberán estar atentas al inicio del registro, además de reunir la documentación y cumplir con los requisitos establecidos para completar su inscripción.

El programa que permite a jóvenes mexicanos acceder a su primera experiencia laboral y, de esta manera, cobrar exactamente a 9,582.47 pesos, es el conocido como Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿Cómo recibir el apoyo de dinero y las capacitaciones profesionales?

Este programa forma parte de los Programas para el Bienestar y ofrece capacitación gratuita durante 12 meses en empresas y centros de trabajo. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni tienen un empleo, con el propósito de fortalecer su preparación profesional.

La iniciativa busca que los participantes desarrollen nuevas habilidades y adquieran experiencia para facilitar su incorporación al mercado laboral. Además, el Gobierno de México informa cuáles son los beneficios disponibles para quienes sean aceptados y los requisitos que deben cumplir para registrarse.

¿Cuáles son los beneficios?

Además de contar con una fuente de trabajo durante los 12 meses que dura el programa, los aspirantes tendrán la posibilidad de acceder a grandes beneficios, entre los que se incluyen:

Capacitaciones en centros de trabajo para que se preparen para el mundo laboral

Materiales e insumos gratis

Entrega de un menú con opciones de trabajo que faciliten su incorporación al mercado laboral

Afiliación al seguro médico del IMSS, que durará hasta que terminen sus capacitaciones, que son 12 meses.

Los beneficiarios podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Cuándo comenzó la inscripción

La convocatoria para los aspirantes a inscribirse en este programa social se abrió el 1 de junio y los interesados en formar parte pueden anotarse a través del siguiente enlace.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

Es importante destacar que quienes busquen acceder a esta oportunidad deberán reunir una serie de requisitos y 4 documentos esenciales, entre los que se incluyen:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento del registro.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Cuándo es la próxima fecha de pago

Para acceder a la paga correspondiente a junio, quienes ya se encuentren activos en el programa deben cumplir con todas las actividades de sus capacitaciones.

Los depósitos se entregan únicamente durante un periodo máximo de 12 meses. El calendario determinó como día de paga el 28 de cada mes, independientemente de si es hábil o no.

El cronograma de depósitos para el resto de 2026 es: