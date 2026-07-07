El proceso de renovación del pasaporte requiere la validación de la CURP certificada.

Las autoridades migratorias y de Relaciones Exteriores han emitido una alerta sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos que se vinculan al pasaporte.

Aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes que hayan postergado la renovación de su documentación, podrían enfrentar una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Pasaporte Méxicano SRE México

“El documento seguirá siendo impreso en libretas físicas, pero incluye una lámina de policarbonato y un chip en donde se almacena electrónicamente la información de la persona”, informó en el 2021 el Canciller Marcelo Ebrard.

Cuáles son los pasaportes inválidos que ya no sirven para viajar

Una vez que se haya obtenido el pasaporte renovado, el anterior pierde por completo su vigencia. La SRE perfora el documento anterior volviéndolo inválido para salir del país y la realización de cualquier trámite.

Por qué estos documentos ya no serán válidos

Esta medida tiene como finalidad reforzar la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero esté respaldada por los sistemas digitales contemporáneos.

No se trata únicamente de la fecha de vencimiento, sino de adecuarse al nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya representa el estándar oficial.

Pasaporte vencido o dañado. ChatGPT

¿Quiénes están en riesgo de ser retenidos?

La restricción afecta de manera directa a un segmento determinado de la población. De acuerdo a las recién establecidas normativas, los viajeros que enfrentan dificultades entrar o salir del país son quienes:

Posean un pasaporte con daños visibles o que carezcan de hojas.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses en el momento de intentar cruzar la frontera.

No hayan llevado a cabo la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Prevención y resolución de problemas migratorios

Con el propósito de eludir la inclusión en la estadística de pasajeros detenidos en el aeropuerto, es recomendable verificar el estado físico y legal del pasaporte al menos tres meses antes de cualquier viaje. Si su pasaporte fue emitido hace varios años y no posee el chip electrónico visible en la portada, es aconsejable concertar una cita.

“El nuevo pasaporte es más seguro, más confiable y más cómodo en beneficio de nuestras comunidades mexicanas en el exterior”, dijo en su momento en canciller sobre este pasaporte electrónico.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de derechos correspondientes, cuya cuantía varía según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años).

Es crucial recordar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún impedirán el acceso, obligando a una revisión manual que podría resultar en la pérdida de su vuelo.