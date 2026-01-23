En una ceremonia ancestral realizada en las playas de Lima, brujos peruanos lanzaron predicciones inquietantes para 2026 que coinciden con señales de salud que rodean a Donald Trump. Mientras los chamanes vaticinan una grave enfermedad para el presidente de los Estados Unidos, las imágenes recientes del mandatario en Davos reavivaron las especulaciones sobre su estado físico.

Durante el tradicional ritual de Año Nuevo en la playa de Agua Dulce, el chamán Juan de Dios García advirtió que “ Estados Unidos debe prepararse porque va a caer enfermo de gravedad el señor Donald Trump ”. Esta profecía, que forma parte de los vaticinios anuales que incluyen la caída del régimen de Nicolas Maduro y el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, cobra especial relevancia ante las recientes preocupaciones sobre la salud del mandatario de 79 años.

Las manchas violetas que volvieron a encender las alarmas en Davos

Las fotografías tomadas durante la ceremonia de firma de la Junta de la Paz en el Foro Económico Mundial mostraron moretones intensos en la mano izquierda de Donald Trump. Las manchas violetas, más pronunciadas que en ocasiones anteriores, se diseminaron rápidamente por redes sociales generando preocupación sobre el estado de salud del mandatario estadounidense, quien es la persona de mayor edad en asumir la presidencia del país.

Lo curioso del caso es que imágenes tomadas apenas un día antes, durante su encuentro con el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi, no mostraban estos moretones en la mano izquierda. Esta aparición súbita intensificó las especulaciones, aunque él ofreció una explicación simple: “ Me golpeé con la mesa ”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One.

Entre aspirinas, apretones de mano y explicaciones oficiales

La Casa Blanca sostuvo consistentemente que los hematomas se deben a una combinación de factores: los frecuentes apretones de mano propios de su cargo y los 325 miligramos de aspirina que Donald Trump toma diariamente desde hace 25 años para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. A pesar de las recomendaciones médicas para reducir la dosis, el presidente mantiene esta rutina.

“ Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón ”, comentó Donald Trump al respecto. Sin embargo, estos episodios recurrentes —que el mandatario suele cubrir con vendajes o maquillaje— fueron motivo de constante escrutinio público, especialmente considerando otros signos de salud que se le observaron, como hinchazón en las piernas y momentos en eventos públicos donde pareció quedarse dormido.

Del ritual ancestral a la realidad política: cuando las predicciones encuentran eco

Los chamanes peruanos, vestidos con ponchos coloridos y sombreros tradicionales, realizaron su ceremonia colocando fotografías de líderes mundiales sobre una sábana de flores en la arena, acompañadas de hojas de coca, calaveras e incienso. Entre sus vaticinios más destacados está la caída de Nicolás Maduro, quien según García “ va a salir huyendo de Venezuela ” en 2026, además del fin del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La coincidencia entre estas predicciones ancestrales y las señales visibles de posibles problemas de salud en Donald Trump —diagnosticado en julio con insuficiencia venosa crónica, una condición benigna pero que requiere tratamiento— genera una narrativa que trasciende lo esotérico.

Aunque el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, aseguró en diciembre que el sistema cardiovascular de Donald Trump muestra “una salud excelente” tras una resonancia magnética, las imágenes recientes mantienen viva la preocupación sobre el estado físico del líder de 79 años que enfrenta un mandato presidencial exigente.

Cómo fue la ceremonia

Antes de iniciar el ritual del lunes 29 de diciembre, los chamanes peruanos se reunieron en un punto cercano al mar para ingerir brebajes tradicionales hechos con plantas sagradas como ayahuasca y cactus San Pedro, sustancias que, según sus creencias, les ayudan a entrar en estados de conciencia para “ver” el futuro.

Vestidos con ponchos coloridos y tocados andinos, los líderes espirituales colocaron sobre la arena mantas decoradas con flores amarillas, hojas de coca, espadas, imágenes de líderes mundiales y otros objetos rituales como ofrendas para atraer “energía positiva” de cara al nuevo año.

Luego, danzaron en círculos y tocaron instrumentos ancestrales, mientras entonaban oraciones y rezos a los dioses ancestrales. Entre flores e incienso, pidieron por la paz en regiones en conflicto, especialmente en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania, y por cambios políticos en América Latina. Estas ceremonias, combinadas con música, baile y plegarias, buscan —en su cosmovisión— alentar a los líderes políticos a tomar decisiones que beneficien a la humanidad.

Además de las peticiones por la paz mundial, los chamanes incluyeron en su ritual predicciones de fenómenos naturales, como terremotos y cambios climáticos, que forman parte de sus visiones sobre lo que podría ocurrir durante el año entrante.

¿Qué predicciones acertaron los chamanes peruanos?

El grupo de chamanes que realizó el ritual a fines de 2025 tiene un historial mixto en sus pronósticos anuales, con aciertos y desaciertos:

Acierto reconocido: en 2023, los chamanes anunciaron que el expresidente peruano Alberto Fujimori moriría en los siguientes 12 meses. Efectivamente, Fujimori —quien se encontraba bajo condena por violaciones a los derechos humanos— falleció de cáncer en septiembre de 2024 a los 86 años.

Predicciones que no se cumplieron: en ediciones anteriores también habían vaticinado, por ejemplo, el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2023, algo que no ocurrió.

