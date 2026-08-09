El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este sábado, 8 de agosto de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.7 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 09.13 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 136 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 15.7 kilómetros, latitud de 14.024° y una longitud de -93.216°.

Sismo de magnitud 4.7 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.

Tras el movimiento, se pide evacuar por rutas señaladas, verificar posibles fugas de gas o daños eléctricos, reunirse en puntos de encuentro y seguir solo información oficial por radio o mensajes de emergencia.