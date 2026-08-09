En el transcurso de este sábado, 8 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 12.09 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 139 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.041° y una longitud de -93.262°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.

Tras el movimiento, se pide evacuar por rutas señaladas, verificar posibles fugas de gas o daños eléctricos, reunirse en puntos de encuentro y seguir solo información oficial por radio o mensajes de emergencia.