El proceso migratorio en Estados Unidos volvió a quedar en el centro de atención tras una actualización que tomó por sorpresa a miles de extranjeros. La situación afecta directamente a uno de los permisos más solicitados, lo que deja a muchos aspirantes fuera en esta etapa. Concretamente, durante los últimos días, comenzaron a circular reportes sobre un límite alcanzado en los pedidos de visa que cambia el panorama para solicitantes extranjeros. A medida que se conocieron más detalles, se confirmó que el proceso no está completamente cerrado, pero sí entra en una fase mucho más restrictiva. Esto implica que solo un grupo reducido podrá continuar, mientras que el resto deberá esperar o buscar alternativas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó que ya se alcanzó el cupo anual de registros para la visa H-1B correspondiente al año fiscal 2027. Este límite incluye tanto el cupo general como el destinado a personas con estudios de posgrado en Estados Unidos. Durante el período de registro electrónico inicial, se recibieron suficientes inscripciones válidas para cubrir todas las visas disponibles. Posteriormente, se realizó una selección aleatoria entre los registros, y solo los empleadores cuyos candidatos fueron elegidos podrán avanzar. Los solicitantes pueden revisar el estado de su registro en línea para saber si fueron seleccionados. Este paso es clave, ya que define quiénes tienen la posibilidad de continuar con el trámite. A partir del 1 de abril de 2026, únicamente los empleadores con registros seleccionados pueden presentar la petición formal de la visa H-1B. Estas solicitudes deben coincidir exactamente con la información ingresada en la etapa inicial. El trámite puede realizarse en línea o en las oficinas correspondientes, y contará con un plazo mínimo de 90 días desde la notificación oficial. Cada solicitud deberá incluir la confirmación de selección como requisito indispensable. Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos estableció que solo se aceptará la nueva versión del Formulario I-129, con fecha del 27 de febrero de 2026. Las ediciones anteriores ya no serán válidas para este proceso. También se exige que la petición incluya: En algunos casos específicos, las solicitudes podrían requerir un pago adicional de 100,000 dólares, dependiendo de ciertas condiciones establecidas por normativa vigente. Finalmente, USCIS recordó que ser seleccionado no garantiza la aprobación de la visa. Cada caso será evaluado individualmente para determinar si cumple con todos los requisitos del programa, lo que definirá si el solicitante podrá trabajar legalmente en Estados Unidos.