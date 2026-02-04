El pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó más de 3 millones de páginas de documentos, 180,000 imágenes y 2,000 videos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos de tráfico sexual de menores.

La publicación, realizada en cumplimiento de la Ley de Transparencia, reveló que México fue un punto estratégico en la red de contactos de magnate, con múltiples menciones a figuras prominentes del país.

Los archivos desclasificados del caso incluyen menciones a empresarios mexicanos, sin que exista evidencia de delitos. Fuente: archivo

Entre los nombres más destacados que aparecen en los archivos se encuentran Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, quien figura en 26 documentos.

La mayoría son correos electrónicos enviados por John Brockman, creador de la plataforma Edge, que incluían invitaciones a cenas privadas y eventos exclusivos para magnates tecnológicos y empresarios.

En un correo electrónico fechado el 15 de abril de 2016, Jeffrey Epstein relató a un destinatario desconocido que conoció a Ricardo Salina Pliego en una cena organizada por John Brockman dos años antes. “ Me dijo que tenía 300 personas en seguridad para su familia. Esto lo dice todo ”, escribió.

Otros empresarios de México mencionados incluyen a Carlos Slim, cuyo nombre aparece en 49 documentos en relación a un predio (Folio EFTA00667648); Paula Cussi viuda de Emilio Azcárraga, mencionada en seis documentos en referencia a una propiedad (Folio EFTA00881821); y María Asunción Aramburuzabala, citada como asistente a un evento de ópera (Folio EFTA01478917).

Es importante señalar que la aparición de estos nombres en los archivos no implica participación en ningún delito. Se trata de registros de contacto, agendas y comunicaciones del entorno del empresario estadounidense. De hecho, no existe evidencia pública de que estos empresarios hayan asistido a las reuniones mencionadas o respondido a las invitaciones.

Documentos del FBI revelan contactos y denuncias no corroboradas relacionadas con México en el entorno de Jeffrey Epstein. Fuente: archivo.

¿Cuántas veces Jeffrey Epstein visitó México?

Hasta ahora no existen cifras precisas, verificadas o públicas que establezcan cuántas veces exactamente Jeffrey Epstein visitó México basadas en registros oficiales de vuelo u otros documentos públicos. Las informaciones disponibles —incluidos correos electrónicos, itinerarios y registros filtrados recientemente— muestran múltiples menciones y viajes recurrentes a destinos dentro de México (como Tulum, Puerto Vallarta, Cancún y Ciudad de México), pero no cuantifican de forma clara el número total de visitas antes de su arresto en 2019.

Denuncias graves sin evidencia corroborada sobre Ciudad Juárez

Uno de los elementos más controversiales de los archivos es una denuncia presentada el 19 de julio de 2019 por Kenneth Darrell Turner, un ciudadano estadounidense, ante el FBI.

Él afirmó haber encontrado una “bóveda” en México con aproximadamente 10,000 videos de menores de edad, presuntamente vinculada a Richard Marcinko, excomandante de los Navy SEALs, y a Earl Anthony Wayne, quien fue embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.

Según la denuncia, en 2014 se habría organizado una fiesta en Ciudad Juárez en una instalación controlada por el Consulado de Estados Unidos. El denunciante alegó que Earl Anthony Wayne habría participado en el evento y que existían pruebas de ADN que lo vinculaban con el embarazo de una niña de 11 años.

Sin embargo, el propio reporte del FBI deja constancia de un dato crucial: El ciudadano no proporcionó ninguna evidencia que respaldara sus afirmaciones. Un agente del FBI solicitó al agregado legal en la Embajada de Estados Unidos en México verificar el supuesto encarcelamiento de Marcinko y consultar con autoridades mexicanas sobre la presunta evidencia en video. La investigación no arrojó resultados verificables y la denuncia fue desechada.

En los correos, Turner afirmó haber contactado al “presidente de México” y recibido su “visto bueno” para contactar al FBI, sin especificar si se refería a Enrique Peña Nieto o a Andrés Manuel López Obrador.

Advertencias del Departamento de Justicia sobre los documentos

Al momento de publicar los archivos, el fiscal general adjunto Todd Blanche fue enfático en señalar que muchos de los documentos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” que fueron presentadas al FBI sin evidencia de respaldo. El Departamento de Justicia aclaró que la publicación incluye todo el material recibido por el FBI del público para cumplir con la Ley de Transparencia, lo que significa que pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos.

Los archivos publicados representan aproximadamente la mitad de los 6 millones de páginas que inicialmente fueron identificadas como potencialmente susceptibles de divulgación. El Departamento de Justicia afirmó que se había “pecado de excesivo” en la recopilación inicial y que la publicación del 30 de enero sería la última.

La desclasificación generó controversia internacional, con múltiples figuras públicas negando cualquier participación en actividades ilícitas. En el caso de México, ni los empresarios ni los expresidentes mencionados enfrentan cargos formales derivados de estos documentos.

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 y encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de ese mismo año, en lo que las autoridades determinaron como suicidio. Su caso expuso una red de tráfico sexual de menores que involucraba a figuras del poder político, empresarial y del entretenimiento a nivel global.