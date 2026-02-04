El caso Jeffrey Epstein pone foco en Latinoamérica, con nuevos documentos registrados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El escándalo sexual que sacudió a las élites del poder internacional ahora menciona a empresarios y figuras políticas de la región, como Carlos Slim.

Si bien aparecer en estos archivos no supone, por sí mismo, la comisión de delitos sexuales, la filtración de más de tres millones de páginas puso bajo escrutinio público a personalidades de Colombia y México.

Carlos Slim figura en los archivos del caso de Jeffrey Epstein

Conoce la vinculación entre Jeffrey Epstein y Carlos Slim, quien fue mencionado en una de sus cartas escritas en 2010.

¿Qué mexicanos están involucrados en el caso de Jeffrey Epstein?

Los documentos incluyen referencias a destacados empresarios mexicanos, principalmente en el contexto de invitaciones a eventos privados y conferencias internacionales organizadas por el entorno del estadounidense.

Ricardo Salinas Pliego

El presidente de TV Azteca aparece mencionado en 26 ocasiones. De acuerdo con los registros, en 2012 fue invitado a una cena exclusiva en la que figuraban nombres como Jeff Bezos y Elon Musk. Sin embargo, no existen respuestas que confirmen su asistencia.

Carlos Slim y la Conferencia Global

Carlos Slim, presidente de Telmex, es mencionado en un correo de 2013 relacionado con una invitación a la llamada “Conferencia Global”, donde presuntamente participaría en una charla junto al periodista Larry King. Al igual que en otros casos, no hay constancia de que el empresario haya acudido al evento.

Asimismo, aparece en el expediente EFTA00667648, el cual incluye un correo electrónico enviado desde la cuenta de Epstein el 15 de enero de 2010. En dicho mensaje se lee la frase: “¿Debería casarme contigo o con Carlos Slim?”.

También figuran los nombres de María Asunción Aramburuzabala, además del ya fallecido Emilio Azcárraga Milmo y su exesposa, Paula Cussi.

Latinoamérica en el caso de Jeffrey Epstein

Uno de los nombres que generó mayor atención es el del expresidente colombiano Andrés Pastrana. Los registros incluyen correos electrónicos y documentación de envíos que lo relacionan con personas del círculo cercano de Epstein.

Por su parte, el exmandatario señaló que en ese periodo Epstein era considerado un inversionista influyente, no un criminal. También recalcó que durante sus viajes no hubo presencia de menores ni visitas a la isla privada Little St. James.

Hay un intercambio con la exempresaria Ghislaine Maxwell. Figuran correos de 2004 en los que Pastrana notificaba a Maxwell sobre su llegada a Madrid.

En otras comunicaciones, Epstein solicitaba al agente Jean-Luc Brunel que alertara a Pastrana sobre Tommy Mottola, a quien describía como el futuro “zar del entretenimiento en Cuba”.