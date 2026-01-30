La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este sistema determina qué autos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular viernes, 30 de enero de 2026.

¿Qué autos no circulan en CDMX y EDOMEX este viernes?

Estos son los datos de los carros que tendrán prohibido circular por la vía pública este viernes, 30 de enero de 2026:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: azul

Números de terminación de placa: 9 y 0.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente señaló que los automóviles con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas .

¿Quiénes están exentos del programa Hoy No Circula?

El Gobierno de México explicó que aquellos automovilistas con requerimientos médicos, transportando a personas vulnerables o manejando en casos de emergencia podrán pedir ser exentos del plan y circular libremente si realizan el trámite correspondiente.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.